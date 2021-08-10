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Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з "ПСЖ"

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Париж, Вівторок 10 серпня 2021 23:28
Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з "ПСЖ" Фото: Ліонель Мессі став гравцем "ПСЖ" (en.psg.fr)
Автор: Дмитро Левицький

Ліонель Мессі підписав контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен". Легендарний форвард погодився на дворічний контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву "ПСЖ".

Контракт передбачає продовження дії ще на один рік.

"Клуб "Парі Сен-Жермен" радий оголосити про підписання з Лео Мессі дворічного контракту з можливістю продовження на третій рік", - заявили в клубі.

Сам аргентинець також прокоментував підписання контракту з "ПСЖ". Він наголосив, що радий почати нову главу своєї кар'єри саме в "Парі Сен-Жермені", бо клуб відповідає його футбольним амбіціям.

"Я радий почати нову главу своєї кар'єри в "ПСЖ". Все в клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Я знаю, який тут талановитий колектив і тренерський штаб. Я сповнений рішучості допомогти створити щось особливе для клубу та уболівальників, і я з нетерпінням чекаю можливості вийти на поле в Парк де Пренс", - сказав Мессі.

Нагадаємо, 5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі з клубу після того, як сторони не змогли підписати новий контракт.

Після цього президент "Барселони" розповів, що Мессі піде грати в "ПСЖ".

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ПСЖ Месси
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