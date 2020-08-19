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Ліон - Баварія: прогноз на вихід команд до фіналу Ліги чемпіонів

Лісабон, Середа 19 серпня 2020 15:09
Ліон - Баварія: прогноз на вихід команд до фіналу Ліги чемпіонів
Фото: ПСЖ фаворит у матчі з "РБ Лейпциг" за вихід у фінал ЛЧ (twitter.com/OL)
Автор: Вера Олейник

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

"Ліон" і "Баварія" розіграють другу путівку у фінал Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2".

19 серпня 22:00
Лісабон, стадіон "Жозе Алваладе"

Букмекери вважають клуб з Мюнхена фаворитом зустрічі. На перемогу "Баварії" в основний час можна зробити ставку з котируванням 1,22, тоді як коефіцієнт на успіх "Ліона" становить 11,0. Нічийний результат оцінюється в 7,00.

Що стосується котирувань на вихід у фінал Ліги чемпіонів, то тут також перевага на боці команди Фліка - 1,08 проти 7,00.

Французький клуб у чвертьфіналі обіграв "Манчестер Сіті" (3:1), а до цього впорався з "Ювентусом". Німці на попередній стадії розгромили "Барселону" з рахунком 8:2, а в 1/8 фіналу були сильніші "Челсі".

Нагадаємо, напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став французький "Парі Сен-Жермен", який в першому півфіналі здолав німецький "Лейпциг" і вперше вийшов у фінал найпрестижнішого європейського кубкового турніру.

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