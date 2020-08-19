Лион - Бавария: анонс второго полуфинала Лиги чемпионов

Фото: "Лион" - "Бавария" (twitter.com/OL)

Победитель пары в решающей игре встретится с ПСЖ

"Лион" сыграет с "Баварией" во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают шансы немецкой команды на успех гораздо более высокими. Накануне определился первый финалист турнира.

19 августа 22:00

Лиссабон, стадион "Жозе Алваладе"

Для "Баварии" это 20 полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов и только второй для "Лиона". Французы свой первый проиграли как раз мюнхенцам.

Путь в полуфинал

"Лион" одолел в 1/4 финала "Манчестер Сити" (3:1), "Бавария" на этой же стадии разгромила "Барселону" со счетом 8:2. На групповом этапе французы заняли второе место с "РБ Лейпциг", "Бенфикой" и "Зенитом", после чего в плей-офф справились с "Ювентусом". Немецкая команда победила в группе с "Тоттенхэмом", "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой", а в 1/8 финала "Челси".

Превзойти достижение

"Бавария" уверенно сметала с дороги всех, кто встречался ей на пути в этом розыгрыше, забив 39 голов. Команде Ханси Флика осталось забить шесть мячей, чтобы повторить рекорд "Барселоны" по голам в одном сезоне Лиги чемпионов (45). На это у немецкой команды осталось два матча.

"Лион" же попытается преподнести очередную сенсацию. Команда выработала формулу побед над именитыми клубами и постарается создать сопернику проблемы.

Предыдущие встречи

Команды встречались восемь раз и исключительно в Лиге чемпионов. Преимущество на стороне мюнхенского клуба, на счету которого четыре победы, дважды выигрывали французы и еще две игры завершились вничью.

Адаптация к новым условиям

Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы этой Лиги чемпионов проходят в конце лета в формате одного матча в Лиссабоне. Финал запланирован на 23 августа и состоится при пустых трибунах.