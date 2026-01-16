Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим кораблем в історії США, - Bloomberg

Початкову оцінку вартості корабля оприлюднив аналітик військово-морських сил Бюджетного управління Конгресу Ерік Лабс на конференції ВМС з питань надводних бойових дій у Вірджинії.

Він визнав, що остаточна ціна на перший корабель залежатиме від рішень, які ще не прийняті щодо тоннажу, розміру екіпажу та озброєння. Його найнижчий сценарій витрат становив 15,1 млрд доларів.

Лінкор з керованими ракетами буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС з часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за розмір авіаносця "Джеральд Р. Форд", який зараз є найдорожчим військовим кораблем США.

Останній був спущений на воду у 2017 році за ціною близько 13 млрд доларів.

Лабс також заявив, що слабкі сторони промислової бази суднобудування США, а саме нестачу кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгом поставок, можуть зробити кінцеву вартість ще вищою.

Середня вартість наступних кораблів може коливатися від 10 до 15 млрд доларів, залежно від різних факторів.