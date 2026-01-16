Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим кораблем в історії США, - Bloomberg

Перший із американських лінкорів класу "Трамп" може коштувати до 22 млрд доларів, що зробить його одним із найдорожчих військових кораблів в історії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Початкову оцінку вартості корабля оприлюднив аналітик військово-морських сил Бюджетного управління Конгресу Ерік Лабс на конференції ВМС з питань надводних бойових дій у Вірджинії.
Він визнав, що остаточна ціна на перший корабель залежатиме від рішень, які ще не прийняті щодо тоннажу, розміру екіпажу та озброєння. Його найнижчий сценарій витрат становив 15,1 млрд доларів.
Лінкор з керованими ракетами буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС з часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за розмір авіаносця "Джеральд Р. Форд", який зараз є найдорожчим військовим кораблем США.
Останній був спущений на воду у 2017 році за ціною близько 13 млрд доларів.
Лабс також заявив, що слабкі сторони промислової бази суднобудування США, а саме нестачу кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгом поставок, можуть зробити кінцеву вартість ще вищою.
Середня вартість наступних кораблів може коливатися від 10 до 15 млрд доларів, залежно від різних факторів.
Президент США Дональд Трамп оголосив про плани щодо нового корабля в Мар-а-Лаго у грудні, заявивши, що лінкор "Трамп" буде частиною його плану під назвою "Золотий флот" щодо відродження суднобудування США.
Хоча Трамп критикував оборонну промисловість США за пізнє постачання зброї та перевищення бюджету, він сказав, що кораблі класу "Трамп" будуть "дорожчими, але навіть не порівнянними за важливістю та потужністю".
Наразі лінкор залишається лише концепцією. Плакат, представлений на заході в маєтку Мар-а-Лаго, містив художнє зображення елегантного військового корабля під назвою USS Defiant, який розсікає бурхливі води лазерним променем.
У інформаційному бюлетені ВМС зазначали, що корабель важитиме близько 35 тисяч тон і матиме екіпаж до 850 осіб.