Линкор класса "Трамп" может стать самым дорогим кораблем в истории США, - Bloomberg

Первоначальную оценку стоимости корабля обнародовал аналитик военно-морских сил Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс на конференции ВМС по вопросам надводных боевых действий в Вирджинии.

Он признал, что окончательная цена на первый корабль будет зависеть от решений, которые еще не приняты по тоннажу, размеру экипажа и вооружению. Его самый низкий сценарий расходов составлял 15,1 млрд долларов.

Линкор с управляемыми ракетами будет вдвое больше любого крейсера или эсминца, построенного ВМС со времен Второй мировой войны, но примерно втрое меньше размера авианосца "Джеральд Р. Форд", который сейчас является самым дорогим военным кораблем США.

Последний был спущен на воду в 2017 году по цене около 13 млрд долларов.

Лабс также заявил, что слабые стороны промышленной базы судостроения США, а именно недостаток квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочкой поставок, могут сделать конечную стоимость еще выше.

Средняя стоимость следующих кораблей может колебаться от 10 до 15 млрд долларов, в зависимости от различных факторов.