Линию разграничения за сутки пересекли более 49 тыс. жителей Донбасса

Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

КПВВ пересекли более 6 тыс. транспортных средств

На Донбассе за минувшие сутки, 26 октября 2018, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли более 49 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина с посиаланням на Госпогранслужбу.

Отмечается, что все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику. За сутки линию разграничения пересекли также и 6,2 тыс? транспортных средств:

"Майорское" - 10720 лиц и 1276 транспортных средств;

"Марьинка" - 11926 человек и 2045 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9985 лиц и 1945 транспортных средств;

"Гнутово" - 4480 человек и 1016 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11985 человек.

Кроме того, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 35/40.

Также в минувшие сутки военнослужащие Донецкого и Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" помешали в трех случаях перемещения через линию соприкосновения товаров, среди которых бытовые приборы и комплектующие к компьютерной технике на общую сумму более 46 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для принятия правового решения.

Напомним, вчера, 26 октября, через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донбасса проследовал один грузовой автомобиль от Международного благотворительного фонда "АІСМ Украина" с медицинскими препаратами.