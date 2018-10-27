Линию разграничения за сутки пересекли более 49 тыс. жителей Донбасса

КПВВ пересекли более 6 тыс. транспортных средств
На Донбассе за минувшие сутки, 26 октября 2018, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли более 49 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина с посиаланням на Госпогранслужбу.
Отмечается, что все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику. За сутки линию разграничения пересекли также и 6,2 тыс? транспортных средств:
Кроме того, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 35/40.
Также в минувшие сутки военнослужащие Донецкого и Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" помешали в трех случаях перемещения через линию соприкосновения товаров, среди которых бытовые приборы и комплектующие к компьютерной технике на общую сумму более 46 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для принятия правового решения.
Напомним, вчера, 26 октября, через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донбасса проследовал один грузовой автомобиль от Международного благотворительного фонда "АІСМ Украина" с медицинскими препаратами.