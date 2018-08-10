Линию разграничения на Донбассе в июле пересекли более 1 млн человек

В частности, через КПВВ в Донецкой области проследовало 982 100 человек

В течение июля линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 288 900 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

Отмечается, что больше всего нагрузки было зафиксировано на КПВВ "Станица Луганская" - 306 700 человек.

Через КПВВ в Донецкой области проследовали 982 100 человек:

КПВВ "Марьинка" пересекли 305 300 человек и 58 000 транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" пересекли 273 500 человек и 53 600 транспортных средств;

КПВВ "Майорское" пересекли 272 000 человек и 32 400 транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" пересекли 131 300 человек и 29 700 транспортных средств.

"По сравнению с июнем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 9,73%, и увеличение в Луганской - на 4,36%. В общем, увеличение на 8,4%", - сообщают в МТОТ.

Скриншот (twitter.com/mtot_gov_ua)

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 9 августа 2018 пересекли 42,5 тысячи человек.