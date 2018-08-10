Лінію розмежування на Донбасі у липні перетнули понад 1 млн осіб

Зокрема, через КПВВ у Донецькій області прослідувало 982 100 осіб

Протягом липня лінію розмежування на Донбасі в обох напрямках перетнуло 1 288 900 осіб. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) у Twitter.

Зазначається, що найбільше навантаження було зафіксовано на КПВВ "Станиця Луганська" - 306 700 осіб.

Через КПВВ у Донецькій області прослідувало 982 100 осіб:

КПВВ "Мар’їнка" перетнули 305 300 осіб та 58 000 транспортних засобів;

КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 273 500 осіб та 53 600 транспортних засобів;

КПВВ "Майорське" перетнули 272 000 осіб та 32 400 транспортних засобів;

КПВВ "Гнутове" перетнули 131 300 осіб та 29 700 транспортних засобів.

"Порівняно із червнем зафіксовано збільшення загальної кількості перетинів у Донецькій області на 9,73%, та збільшення у Луганській - на 4,36%. Загалом, збільшення на 8,4%", - повідомляють у МТОТ.

Скріншот (twitter.com/mtot_gov_ua)

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 9 серпня 2018 перетнули 42,5 тисячі осіб.