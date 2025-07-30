Лінійка iPhone 17 засвітилася на реальних фото: у мережі розкрили всі кольори нових моделей

Згідно зі знімками, iPhone 17 Pro може вийти в чорному, білому, темно-синьому і помаранчевому кольорах. При цьому яскравий помаранчевий відтінок викликає подив - такі насичені кольори зазвичай не характерні для преміальної Pro-лінійки Apple.

Однак можливо, йдеться про мідний колір, як передбачалося в ранніх витоках, а різкість кольору на фото - лише ефект освітлення.

Темно-синій варіант виглядає більш звично для Apple, хоча і він здається трохи яскравішим за типові "приглушені" відтінки компанії. Раніше також повідомлялося про можливий сірий варіант і колір, що змінює відтінок залежно від освітлення, проте на представлених фото ці версії відсутні.

Що стосується iPhone 17 Air, на фото показані макети в чорному, білому, золотому і світло-блакитному варіантах. Останній нагадує забарвлення MacBook Air і також згадувався в минулих чутках.

Базова лінійка iPhone 17, судячи з витоку, включатиме чорний, білий, блакитний і фіолетовий (схожий на рожевий) кольори. Раніше інсайдери згадували також сіро-сталевий відтінок, але його на фото не видно.

Зазначимо, що макети iPhone нерідко точно відображають дизайн майбутніх моделей, однак передача кольору часто буває неточною через особливості пластику, освітлення або оздоблення. Остаточні варіанти зазвичай мають ефектніший вигляд, ніж демонстраційні зразки.

Суцільні кольори лінійки iPhone 17 (фото: X/Sonny Dickson)