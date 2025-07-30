Линейка iPhone 17 засветилась на реальных фото: в сети раскрыли все цвета новых моделей

Согласно снимкам, iPhone 17 Pro может выйти в черном, белом, темно-синем и оранжевом цветах. При этом яркий оранжевый оттенок вызывает удивление - такие насыщенные цвета обычно не характерны для премиальной Pro-линейки Apple.

Однако возможно, речь идет о медном цвете, как предполагалось в ранних утечках, а резкость цвета на фото - лишь эффект освещения.

Темно-синий вариант выглядит более привычно для Apple, хотя и он кажется чуть ярче типичных "приглушенных" оттенков компании. Ранее также сообщалось о возможном сером варианте и цвете, меняющем оттенок в зависимости от освещения, однако на представленных фото эти версии отсутствуют.

Что касается iPhone 17 Air, на фото показаны макеты в черном, белом, золотом и светло-голубом вариантах. Последний напоминает расцветку MacBook Air и также упоминался в прошлых слухах.

Базовая линейка iPhone 17, судя по утечке, будет включать черный, белый, голубой и фиолетовый (похожий на розовый) цвета. Ранее инсайдеры упоминали также серо-стальной оттенок, но его на фото не видно.

Отметим, что макеты iPhone нередко точно отображают дизайн будущих моделей, однако передача цвета часто бывает неточной из-за особенностей пластика, освещения или отделки. Окончательные варианты обычно выглядят более эффектно, чем демонстрационные образцы.

Слитные цвета линейки iPhone 17 (фото: X/Sonny Dickson)