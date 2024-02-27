На лінії фронту рекордна кількість російських розвідувальних безпілотників, - Ігнат

Російські війська посилено використовують безпілотники для розвідки місцевості на лінії фронту. Застосовують БпЛА різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично "висять", - зазначив Ігнат.
Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:
За його словами, така ж сама ситуація спостерігається в Харківській області.
"Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії", - зауважив він.
Нагадаємо, вчора керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.
Вона пояснила це нещодавнім збиттям російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.
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