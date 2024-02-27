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На лінії фронту рекордна кількість російських розвідувальних безпілотників, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Ярослава Борзова

Російські війська посилено використовують безпілотники для розвідки місцевості на лінії фронту. Застосовують БпЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично "висять", - зазначив Ігнат.

Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:

  • Supercam;
  • ZALA;
  • "Орлани" і т.д.

За його словами, така ж сама ситуація спостерігається в Харківській області.

"Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії", - зауважив він.

 

Дрони РФ для розвідки на тлі втрати літака А-50

Нагадаємо, вчора керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.

Вона пояснила це нещодавнім збиттям російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

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