На лінії фронту рекордна кількість російських розвідувальних безпілотників, - Ігнат

"Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично "висять", - зазначив Ігнат.

Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:

Supercam;

ZALA;

"Орлани" і т.д.

За його словами, така ж сама ситуація спостерігається в Харківській області.

"Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії", - зауважив він.