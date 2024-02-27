На линии фронта рекордное количество российских разведывательных беспилотников, - Игнат

Российские войска усиленно используют беспилотники для разведки местности на линии фронта. Применяют БпЛА разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Сейчас на линии фронта такое, скажем, рекордное количество беспилотников. Очень многое на южном направлении, по Днепру фактически "висят", - отметил Игнат.
Как сообщает спикер, войска РФ применяют БпЛА разных типов :
По его словам, такая же ситуация наблюдается в Харьковской области.
"В целом по всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия", - отметил он.
Напомним, вчера руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на юге Украины наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.
Она объяснила это недавним сбитием российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
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