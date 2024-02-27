На линии фронта рекордное количество российских разведывательных беспилотников, - Игнат

"Сейчас на линии фронта такое, скажем, рекордное количество беспилотников. Очень многое на южном направлении, по Днепру фактически "висят", - отметил Игнат.

Как сообщает спикер, войска РФ применяют БпЛА разных типов :

Supercam;

ZALA;

"Орланы" и т.д.

По его словам, такая же ситуация наблюдается в Харьковской области.

"В целом по всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия", - отметил он.