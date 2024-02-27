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На линии фронта рекордное количество российских разведывательных беспилотников, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска усиленно используют беспилотники для разведки местности на линии фронта. Применяют БпЛА разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сейчас на линии фронта такое, скажем, рекордное количество беспилотников. Очень многое на южном направлении, по Днепру фактически "висят", - отметил Игнат.

Как сообщает спикер, войска РФ применяют БпЛА разных типов :

  • Supercam;
  • ZALA;
  • "Орланы" и т.д.

По его словам, такая же ситуация наблюдается в Харьковской области.

"В целом по всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия", - отметил он.

 

Дроны РФ для разведки на фоне потери самолета А-50

Напомним, вчера руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на юге Украины наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.

Она объяснила это недавним сбитием российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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