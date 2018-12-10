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Лінія розмежування на Донбасі наполовину не відповідає погодженій у Мінську, - Марчук

Новини » Політика    10.12.2018 - 13:06
Лінія розмежування на Донбасі наполовину не відповідає погодженій у Мінську, - Марчук
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Марчук нагадав, що Дебальцеве було захоплено всупереч мінським угодам

На сьогоднішній день лінія розмежування на Донбасі наполовину не відповідає погодженій у Мінську у вересні 2014 року. Про це заявив представник України в тристоронній контактній групі по Донбасу Євген Марчук, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Він нагадав, що згідно з мінськими угодами 2014 року узгоджена лінія розмежування була константою. Це означає, що сторони взяли зобов'язання не переходити в наступ.

"На сьогодні де-факто лінія зіткнення наполовину не збігається з лінією, яку всі погодили. Незабаром після домовленостей захопили Дебальцеве, захопили 1648 квадратних кілометрів", - зазначив Марчук.

Нагадаємо, раніше Марчук заявив, що Україна запропонує режим тиші на час зимових свят.

Він також заявляв про гарантії повної підготовки пропозицій щодо обміну полоненими до 27 грудня. Зокрема, мова йде про можливий обмін 23 українців в російських в'язницях на 23 росіян. Крім того, українська сторона пропонує обміняти 66 осіб зі списку ОРДЛО на 19 українців, яких утримують на окупованому Донбасі.

 

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