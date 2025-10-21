Лінія фронту може бути початком дипломатії, але Росія намагається зіскочити, - Зеленський

Президент зазначив, що позиції України та партнерів щодо дипломатії збігаються. Зокрема, Україна знову висловила готовність до завершення війни.

Питання досягнення миру порушувалося на зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Лідери домовилися, що саме так спробують організувати діалог - на лінії, яка є зараз.

"Лінія фронту може стати початком дипломатії. Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, щойно питання далекобійності для України "стало трохи далі", Росія майже автоматично стала менш зацікавленою в дипломатії.

"Це сигнал, що саме це питання - питання далекобійності - дає, можливо, незамінний ключ до миру", - вважає Зеленський.