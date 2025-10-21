Линия фронта может быть началом дипломатии, но Россия пытается соскочить, - Зеленский

Президент отметил, что позиции Украины и партнеров по поводу дипломатии совпадают. В частности, Украина снова выразила готовность к завершению войны.

Вопрос достижения мира поднимался на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились, что именно так попытаются организовать диалог - на линии, которая есть сейчас.

"Линия фронта может стать началом дипломатии. Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, как только вопрос дальнобойности для Украины "стал немного дальше", Россия почти автоматически стала менее заинтересованной в дипломатии.

"Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - считает Зеленский.