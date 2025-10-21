RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Линия фронта может быть началом дипломатии, но Россия пытается соскочить, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина готова начать мирные переговоры с Россией при условии, что отправной точкой будет линия фронта. Но Москва не хочет диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что позиции Украины и партнеров по поводу дипломатии совпадают. В частности, Украина снова выразила готовность к завершению войны.

Вопрос достижения мира поднимался на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились, что именно так попытаются организовать диалог - на линии, которая есть сейчас. 

"Линия фронта может стать началом дипломатии. Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии", - обратил внимание Зеленский. 

По его словам, как только вопрос дальнобойности для Украины "стал немного дальше", Россия почти автоматически стала менее заинтересованной в дипломатии. 

"Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - считает Зеленский. 

Tomahawk для Украины

Напомним, на фоне обсуждения в Вашингтоне вопроса возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу. Такие переговоры состоялись за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После звонка Трамп отказался предоставлять Украине Tomahawk, оправдывая это тем, что в такие ракеты важны для США.

Также американский лидер после переговоров с Путиным заявил о планах провести новую встречу с ним в Будапеште.

Уже сегодня в СМИ появились слухи о том, что подготовка к саммиту была приостановлена, а Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.

К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его страна не согласится на перемирие с Украиной. По его словам, это якобы не решит "первопричин" российской агрессии.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныРежим прекращения огняВойна в Украине