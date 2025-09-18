ua en ru
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та РФ, - міністр оборони

Четвер 18 вересня 2025 21:16
UA EN RU
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та РФ, - міністр оборони Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та Росією. Тому необхідно посилювати співпрацю Варшави та Києва.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Лінія безпеки Польщі пролягає на лінії фронту між Україною та Росією. Я повністю усвідомлюю це, і думаю, що багатьом, хто намагається забути про це в Польщі та в усьому світі, потрібно ще раз про це нагадати", - сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що необхідно посилити співпрацю між Польщею та Україною. Зокрема, йдеться про проведення спільних економічних ініціатив, створення спільних підприємств та спільного будівництва заводів.

"Ми маємо дуже хороших солдатів, ми маємо велику армію і хочемо скористатися великим досвідом української армії", - додав польський міністр.

Співпраця України та Польщі

Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 вересня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з делегацією з Міноборони та Збройних сил Польщі.

Сторони обговорили питання військового співробітництва, подальшої підтримки України та безпекової ситуації на тлі російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій, яка передбачатиме розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів.

Зокрема, Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних систем, яка координуватиме навчання та розробку нових оборонних проєктів. До групи увійдуть військові обох країн.

