Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецепт

Рецепт лінивих суші

Інгредієнти:

рис варений - 250 г

лосось слабосолений - 200 г

огірок свіжий - 1 шт.

крем-сир - 150 г

норі - 2 листи

Легкий спосіб приготування

Огірок та лосось наріжте кубиками. Рис остудіть до кімнатної температури. Листи норі наріжте тонкими смужками за допомогою ножиць.

Покладіть все у миску, додайте крем-сир та ретельно перемішайте.

Приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Візьміть трохи суміші в руку і сформуйте кульку розміром приблизно з волоський горіх або трохи більше. Викладіть кульки на тарілку. Можна додати соєвий соус, васабі або кунжут зверху для смаку та декору.

Рецепт приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Головний плюс такого рецепта, що всі суші можна приготувати всього за 10 хв. До того ж не потрібно ідеально накладати листи норі або бояться, що рулет розвалиться.

Рецепт лінивих суші (фото: кадр з відео)