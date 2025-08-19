UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецепт

Рецепт суші вдома, які готують кілька хвилин (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хочете насолодитися смаком улюблених суші, але не маєте часу чи досвіду для їх приготування? Ми підготували для вас простий рецепт лінивих суші, який зможе приготувати навіть новачок на кухні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Рецепт лінивих суші

Інгредієнти:

  • рис варений - 250 г 
  • лосось слабосолений - 200 г 
  • огірок свіжий - 1 шт.
  • крем-сир - 150 г
  • норі - 2 листи

Легкий спосіб приготування

Огірок та лосось наріжте кубиками. Рис остудіть до кімнатної температури. Листи норі наріжте тонкими смужками за допомогою ножиць.

Покладіть все у миску, додайте крем-сир та ретельно перемішайте.

Приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Візьміть трохи суміші в руку і сформуйте кульку розміром приблизно з волоський горіх або трохи більше. Викладіть кульки на тарілку. Можна додати соєвий соус, васабі або кунжут зверху для смаку та декору.

Рецепт приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Головний плюс такого рецепта, що всі суші можна приготувати всього за 10 хв. До того ж не потрібно ідеально накладати листи норі або бояться, що рулет розвалиться.

Рецепт лінивих суші (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
сушіРецепти