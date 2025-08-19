Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецепт

Рецепт ленивых суши

Ингредиенты:

рис вареный - 250 г

лосось слабосоленый - 200 г

огурец свежий - 1 шт.

крем-сыр - 150 г

нори - 2 листа

Легкий способ приготовления

Огурец и лосось нарежьте кубиками. Рис остудите до комнатной температуры. Листы нори нарежьте тонкими полосками с помощью ножниц.

Положите все в миску, добавьте крем-сыр и тщательно перемешайте.

Приготовление ленивых суши (фото: кадр из видео)

Возьмите немного смеси в руку и сформируйте шарик размером примерно с грецкий орех или чуть больше. Выложите шарики на тарелку. Можно добавить соевый соус, васаби или кунжут сверху для вкуса и декора.

Рецепт приготовления ленивых суши (фото: кадр из видео)

Главный плюс такого рецепта, что все суши можно приготовить всего за 10 мин. К тому же не нужно идеально накладывать листы нори или боятся, что рулет развалится.

Рецепт ленивых суши (фото: кадр из видео)