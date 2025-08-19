Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецепт

Хотите насладиться вкусом любимых суши, но не имеете времени или опыта для их приготовления? Мы подготовили для вас простой рецепт ленивых суши, который сможет приготовить даже новичок на кухне.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Огурец и лосось нарежьте кубиками. Рис остудите до комнатной температуры. Листы нори нарежьте тонкими полосками с помощью ножниц.
Положите все в миску, добавьте крем-сыр и тщательно перемешайте.
Возьмите немного смеси в руку и сформируйте шарик размером примерно с грецкий орех или чуть больше. Выложите шарики на тарелку. Можно добавить соевый соус, васаби или кунжут сверху для вкуса и декора.
Главный плюс такого рецепта, что все суши можно приготовить всего за 10 мин. К тому же не нужно идеально накладывать листы нори или боятся, что рулет развалится.
