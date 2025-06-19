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Ліниві чебуреки без смаження: швидкий і корисний рецепт

Рецепт корисних чебуреків без смаження (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Самарук

Смачні ліниві чебуреки без зайвого жиру - ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою. У цьому рецепті не використовується олія, а начинку можна зробити з нежирного м’яса чи сиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Ліниві чебуреки: простий рецепт

Список інгредієнтів:

  • тортилья - 4 шт.
  • фарш з філе стегна курки - 400 г
  • цибуля - 150 г
  • рублена зелень - 10 г
  • сіль, перець та кунжут - до смаку
  • моцарела - 40 г
  • яйце - 1 шт.

Час приготування страви - 50 хв.

В результату у 100 г такої страви буде:

  • калорії - 179
  • білки - 13 г
  • жири - 6 г
  • вуглеводи - 16 г

Вага всієї порції складе 870 г.

Легкий спосіб приготування

Для приготування чебуреків краще підійде куряче стегно, яке варто очистити від жиру та перемолоти у стан фаршу разом з цибулею. Додайте ще пучок зелені, сіль, перець та все перемішайте.

На половину тортильї викладаємо і розмащуємо фарш. Краї тортильї змащуємо збитим яйцем. Поверх фаршу можна трішки присипати не жирною моцарелою.

В кінці накриваємо другою половиною тортильї, гарно защіпуємо краї. Зверху тортилью теж змащуємо яйцем і присипаємо кунжутом.

Випікати чебуреки потрібно при 180 С 20-25 хв і готово. 

Рецепт курячих чебуреків (фото: кадр з відео)

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