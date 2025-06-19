Ленивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецепт

Ленивые чебуреки: простой рецепт

Список ингредиентов:

тортилья - 4 шт.

фарш из филе бедра курицы - 400 г

лук - 150 г

рубленая зелень - 10 г

соль, перец и кунжут - по вкусу

моцарелла - 40 г

яйцо - 1 шт.

Время приготовления блюда - 50 мин.

В результате в 100 г такого блюда будет:

калории - 179

белки - 13 г

жиры - 6 г

углеводы - 16 г

Вес всей порции составит 870 г.

Легкий способ приготовления

Для приготовления чебуреков лучше подойдет куриное бедро, которое следует очистить от жира и перемолоть в состояние фарша вместе с луком. Добавьте еще пучок зелени, соль, перец и все перемешайте.

На половину тортильи выкладываем и размазываем фарш. Края тортильи смазываем взбитым яйцом. Поверх фарша можно немного присыпать не жирной моцареллой.

В конце накрываем второй половиной тортильи, хорошо защипываем края. Сверху тортилью тоже смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.

Выпекать чебуреки нужно при 180 С 20-25 мин и готово.

Рецепт куриных чебуреков (фото: кадр из видео)