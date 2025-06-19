Ленивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецепт

Вкусные ленивые чебуреки без лишнего жира - идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой. В этом рецепте не используется масло, а начинку можно сделать из нежирного мяса или сыра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Список ингредиентов:
Время приготовления блюда - 50 мин.
В результате в 100 г такого блюда будет:
Вес всей порции составит 870 г.
Легкий способ приготовления
Для приготовления чебуреков лучше подойдет куриное бедро, которое следует очистить от жира и перемолоть в состояние фарша вместе с луком. Добавьте еще пучок зелени, соль, перец и все перемешайте.
На половину тортильи выкладываем и размазываем фарш. Края тортильи смазываем взбитым яйцом. Поверх фарша можно немного присыпать не жирной моцареллой.
В конце накрываем второй половиной тортильи, хорошо защипываем края. Сверху тортилью тоже смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.
Выпекать чебуреки нужно при 180 С 20-25 мин и готово.
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