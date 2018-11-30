На линии разграничения ограничен выезд иностранцев через КПВВ

Фото: КПВВ на Донбассе (kmu.gov.ua)

В КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения

В связи с военным положением по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сообщается об ограничении выезда для иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины.

При этом представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста будут иметь право пересечения линии разграничения.

Что касается остальных иностранцев, решения на пропуск на временно оккупированную территорию Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью.

Также отмечается, что подразделения Государственной пограничной службы находятся в полной боевой готовности. Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме. В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.

Ранее сообщалось, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. По мнению президента Петра Порошенко, что эти меры должны помешать РФ формировать отряды частных армий на украинской территории.