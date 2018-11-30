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На лінії розмежування обмежений виїзд іноземців через КПВВ

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 15:35
На лінії розмежування обмежений виїзд іноземців через КПВВ
Фото: КПВВ на Донбасі (kmu.gov.ua)

В КПВВ встановлено особливий режим перетину лінії розмежування

У зв'язку з воєнним станом за рішенням командувача Об'єднаних сил в КПВВ встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Повідомляється про обмеження виїзду для іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України.

При цьому представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста будуть мати право перетину лінії розмежування.

Що стосується інших іноземців, рішення на пропуск на тимчасово окуповану територію України буде прийматися при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потреби перетину лінії розмежування з гуманітарною метою.

Також зазначається, що підрозділи Державної прикордонної служби перебувають у повній бойовій готовності. Всі КПВВ продовжують працювати в штатному режимі. У разі загострення ситуації в межах дорожніх коридорів прикордонні підрозділи готові до дій і виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пропускати в Україну тільки з гуманітарних причин.

Раніше повідомлялося, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. На думку президента Петра Порошенка, що ці заходи повинні перешкодити РФ формувати загони приватних армій на українській території.

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