Ліміти на перекази з картки на картку можуть скасувати: в НБУ назвали умову

НБУ може скасувати ліміт у 150 тисяч гривень на карткові перекази. Але для цього банки мають виконати одну умову.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Forbes .

Пишний, заявив, що Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку, якщо банки продемонструють готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Він нагадав, що НБУ одразу говорив, що ці обмеження тимчасові й самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ.

Глава НБУ також зазначив, що крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта".

"Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію", - вважає очільник НБУ.

За словами Пишного, ліміти можуть зняти вже через один-два місяці.

"Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси... Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів", - сказав він.