Українцям обмежили перекази по картах. Які правила і що буде, якщо перевищити ліміт

З жовтня 2024 року почав діяти ліміт для переказів фізичних осіб з карти на карту. Такі обмеження запровадив Національний банк України на пів року.

РБК-Україна розповідає усе, що треба знати українцям про обмеження.

Який ліміт встановлено

"Із 1 жовтня 2024 року до 31 березня 2025 року включно заборонити здійснювати перекази в межах України з усіх рахунків фізичної особи-користувача, відкритих у цього надавача платіжних послуг у національній валюті, що в сумі перевищують 150 000 гривень включно на місяць, на рахунки інших фізичних осіб-отримувачів, під час яких використовуються реквізити електронних платіжних засобів фізичних осіб-отримувачів", – йдеться у постанові НБУ від 27 серпня.

Ліміт не діятиме для:

рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, встановленим постановою

осіб, які мають щомісячний дохід з підтверджених джерел, більший за суму ліміту

при переказах коштів між власними рахунками клієнта в одному банку

переказів юридичних осіб та при переказах за реквізитами IBAN

В НБУ наголосили, що встановлені ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів.

"Це обмеження не стосується перерахування коштів за реквізитами IBAN. Тобто якщо хтось має потребу перерахувати 200 тисяч гривень, то жодної проблеми в цьому нема. І ще важливо розуміти, що це обмеження тимчасове", – заявив в.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський.

Банки встановили ліміт автоматично, тож людина не зможе його перевищити, якщо вона не волонтер чи не отримує офіційні доходи у сумі 150 тис. грн і більше.

"Ліміт встановлено автоматично, але для зручності клієнтів ми надсилаємо повідомлення, коли людина вичерпала вже 50% встановленої суми", – заявив керівник PR-служби ПриватБанку Олег Серга.

Навіщо ввели обмеження

Встановлення лімітів має на меті зменшити протизаконне використання платежів, у тому числі використання рахунків "дропів", які є одним із механізмів тіньової економіки.

"Дропи" – це клієнти банку, які "продають" доступ до своїх карткових рахунків третім особам. Ті використовують їх як "транзитні рахунки" для переказу та відмивання коштів.

Цьогоріч великі банки розірвали співпрацю з понад 80 тис. клієнтів, бо ті працювали у системі "дропів". В НБУ заявляють, що через картки "дропів" можуть перераховувати до 200 млрд грн на рік.

"Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні", – заявив Голова НБУ Андрій Пишний.

Обмеження запровадили на 6 місяців, щоб розробити механізми, які допоможуть позбутися проблеми, пояснюють у НБУ.

Додамо також, що за словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, із вересня 2023 року Нацбанк спостерігає аномальну кількість переказів серед фізичних осіб, а за минулий рік перекази зросли із 210 млрд у січні до 247 млрд грн у грудні 2023-го.

Також у березні 2024 року загальна кількість випущених платіжних карток досягла 117,3 млн штук. Це на 1% перевищило кількість карток за три місяці до того, у січні. Кількість "активних" карток зросла на 2% – із 51,6 млн штук у січні до 52,7 млн. Втім, у схемі "дропів" можуть активізувати "неактивні" рахунки.

Ліміт діятиме до 31 березня 2025 року (фото: Freepik)

Чи допоможе ліміт позбутись "дропів"

Експерти одноголосно заявляють, що поки незрозуміло, чи запроваджений ліміт допоможе позбутись "дропів" та чи вдасться це зробити протягом 6 місяців, адже саме стільки діятимуть обмеження. Глінський припускає, що "дропи" можуть знайти лазівки, аби здійснювати перекази.

"Як правило, коли запроваджуються якісь обмеження, а в когось є велика потреба у цих послугах, то знаходяться якісь компенсаторні заходи, аби їх отримати, але це не означає, що можна буде компенсувати весь обсяг переказів. Також встановлення силового обмеження точно призведе до збільшення витрат на організацію рахунків для використання "дропами", – пояснив Глінський.

За його словами, встановлений ліміт точно обмежить кількість незаконних операцій, тому ефект від нововведення буде.

Як це вплине на пересічних українців і чи можна збільшити ліміт

За даними НБУ, 98% українців здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують встановлений ліміт. Відповідно, на пересічних українців обмеження не вплинуть.

Пишний заявив, що у разі потреби ліміт можна збільшити. Також він наголосив, що обмеження діятимуть лише на вихідні операції, при цьому обмежень для зарахування на карту не буде.

"Ми рахували обсяги операцій, 99,3% наших клієнтів ніколи не робили перекази на суму 150 тис. грн. Тим паче людина може збільшити ліміт, якщо вона підтвердила в банку доходи відповідної суми, або вона є волонтером і має відповідні документи. Ми майже не стикалися зі скаргами клієнтів щодо цього обмеження", – додав представник ПриватБанку.

Які подальші кроки планує зробити НБУ

НБУ планує для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях запровадити наступні рішення: