Лимиты на переводы с карты на карту могут отменить: в НБУ назвали условие

НБУ может отменить лимит в 150 тысяч гривен на карточные переводы. Но для этого банки должны выполнить одно условие.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes .

Пышный, заявил, что Нацбанк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходящие переводы с карты на карту, если банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

Он напомнил, что НБУ сразу говорил, что эти ограничения временные и сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только комплексом мер, в частности законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.

Глава НБУ также отметил, что помимо мер регулятора, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе "знай своего клиента".

"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю", - считает глава НБУ.

По словам Пышного, лимиты могут снять уже через один-два месяца.

"Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы... Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничения в 150 000 грн для карточных переводов", - сказал он.