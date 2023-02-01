Ліміти споживання дещо збільшили: в "Укренерно" оцінили стан енергосистеми

"До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", - пише пресслужба.

Зазначається, що станом на 11:00 в жодній з областей не було зафіксовано перевищення лімітів. В інакшому випадку упродовж доби застосовуватимуться аварійні відключення.

Наразі ж продовжується відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені росіянами під час останньої масованої атаки 26 січня.

"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - додає "Укренерго".