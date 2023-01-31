У Києві майже всім будинкам відключають світло, - YASNO

Переважній більшості будинків в Києві вимикають світло за графіком, проте є 3 % яким технічно неможливо це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook .

Коваленко нагадав, що для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи. Групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають.

Точну кількість будинків ви можете знайти на інфографіці нижче. Усі вони відключаються автоматично.

Фото: інфографіка відключення будинків в Києві (facebook.com sergey.j.kovalenko)

Проте він пояснив, що є будинки підключені до ліній критичної інфраструктури, вони знаходяться поза групами й відключити їх централізовано неможливо. Таких будинків було близько 1500.

"Проте завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них - 400 - мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною", - наголосив Коваленко.

Однак, за його словами, ще трохи будинків відключити зовсім не можна через технічні особливості, але їх частка зовсім незначна - менше 3%.

"Фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками. А от графіки можуть бути різними у сусідніх будинків", - підкреслив гендиректор YASNO.