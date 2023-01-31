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У Києві майже всім будинкам відключають світло, - YASNO

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 21:13
У Києві майже всім будинкам відключають світло, - YASNO Фото:у Києві майже всім будинкам відключають світло (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Переважній більшості будинків в Києві вимикають світло за графіком, проте є 3 % яким технічно неможливо це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

Коваленко нагадав, що для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи. Групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають.

Точну кількість будинків ви можете знайти на інфографіці нижче. Усі вони відключаються автоматично.

У Києві майже всім будинкам відключають світло, - YASNOФото: інфографіка відключення будинків в Києві (facebook.com sergey.j.kovalenko)

Проте він пояснив, що є будинки підключені до ліній критичної інфраструктури, вони знаходяться поза групами й відключити їх централізовано неможливо. Таких будинків було близько 1500.

"Проте завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них - 400 - мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною", - наголосив Коваленко.

Однак, за його словами, ще трохи будинків відключити зовсім не можна через технічні особливості, але їх частка зовсім незначна - менше 3%.

"Фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками. А от графіки можуть бути різними у сусідніх будинків", - підкреслив гендиректор YASNO.

Нагадаємо, в ДТЕК повідомили, що минулого тижня у Києві світло було у 80% часу.

РБК-Україна повідомляло, що Коваленко відповів, чому платіжки за світло виросли, попри відключення.

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