Лимиты потребления несколько увеличили: в "Укренерно" оценили состояние энергосистемы

"До всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленного лимита", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 ни в одной из областей не было зафиксировано превышение лимитов. В противном случае в течение суток будут применяться аварийные отключения.

В настоящее время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены россиянами во время последней массированной атаки 26 января.

"Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – добавляет "Укрэнерго".