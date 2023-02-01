RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лимиты потребления несколько увеличили: в "Укренерно" оценили состояние энергосистемы

Фото: в "Укренерно" оценили состояние энергосистемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

До всех областей были доведены несколько увеличенные лимиты потребления. Дефицит мощности по-прежнему сохраняется значительный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"До всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленного лимита", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 ни в одной из областей не было зафиксировано превышение лимитов. В противном случае в течение суток будут применяться аварийные отключения.

В настоящее время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены россиянами во время последней массированной атаки 26 января.

"Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве выключают свет по графику, однако есть 3% домов, которым технически невозможно это сделать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго