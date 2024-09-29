Ліміт на карткові перекази, нові податки і не лише. Головні зміни жовтня в Україні

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Ліміт на переказ грошей

З 1 жовтня 2024 в Україні обмежать перекази грошей фізичних осіб з карти на карту (P2P або C2С). Нацбанк України встановлює ліміт на операції у розмірі 150 тис. грн на місяць.

Це правило діятиме тимчасово (пів року) лише на вихідні перекази - за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Як пояснюють в НБУ, обмеження має запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях.

Варто зазначити, що карткові ліміти не застосовуватимуться:

до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним у постанові;

до осіб, щомісячні доходи яких перевищують суму встановленого обмеження;

у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;

до переказів юридичних осіб.

Не обмежуватимуться також операції за реквізитами IBAN.

Нові податки

Парламент працює над змінами до Податкового кодексу. Хоча голосування за відповідний проєкт закону у другому читанні планується на середину жовтня, у разі його ухвалення нові податки запровадять "заднім числом" - з 1 жовтня 2024.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5% ;

; встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, II та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати;

мінімальної зарплати; встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку III групи;

платників єдиного податку III групи; встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.

Докладніше про те, хто і скільки податків повинен буде платити по-новому та як ми відчуємо це на своїх гаманцях, йдеться в окремому матеріалі.

Опалювальний сезон та пільговий тариф на світло

Жовтень відкриває сезон опалення в Україні. Батареї можуть потеплішати вже з 15 числа.

Проте остаточне рішення щодо старту опалювального сезону ухвалюватиме місцева влада кожного населеного пункту за відповідних умов - якщо середньодобова температура протягом 3-х днів поспіль буде нижчою за +8 градусів за Цельсієм.

Зокрема міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що опалювальний сезон у столиці планують розпочати за графіком - 15 жовтня. Проте у випадку зміни погодних умов дата може бути скоригована.

З початком опалювального сезону суми у платіжках українців зростуть. Хоча тарифи залишаються незмінними завдяки мораторію, оплата за послуги теплопостачання становить велику частку платіжки. Тому на опалювальний сезон зросте сума житлової субсидії. Більшості отримувачів її перерахують автоматично, хоча у низці випадків домогосподарствам потрібно звернутися за переоформленням.

Також у зв'язку зі стартом опалювального сезону почне діяти пільговий тариф на світло - 2,64 грн/кВт-год. Ним можуть скористуватися домогосподарства, які опалюють помешкання електрообладнанням (електричні котли, електропечі, електропанелі) та споживають не більше 2000 кВт на місяць.

Для сплати послуг електропостачання за пільговим тарифом прилади електроопалення мають бути зареєстровані в установленому порядку у місцевого оператори системи розподілення електроенергії.

Виплати "Національного кешбеку"

У рамках програми "Зроблено в Україні" передбачено кешбек від держави за купівлю товарів українських виробників. Ці кошти можна використовувати для наступних покупок або виводити на банківську картку.

Програма запрацювала 2 вересня, а перший "національний кешбек" за здійснені покупки українці зможуть отримати вже 20 жовтня. Максимальна сума кешбеку за місяць обмежена 3000 грн.

Надалі виплати здійснюватимуться раз на місяць, а саме - до 20 числа наступного місяця.

Нагадаємо, щоб отримувати кешбек, споживачу потрібно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні одного з українських банків.

Потім в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек", де потрібно вказати спеціальну картку, на яку будуть щомісячно зараховуватися гроші.

Допомога по безробіттю зросте

З 1 жовтня 2024 в Україні зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю - з 2500 грн до 3000 грн.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на нардепа Ніну Южаніну, відповідне рішення ухвалили на засіданні правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На 500 грн більше отримуватимуть особи, які зареєстровані в Державній службі зайнятості та мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також безробітні з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Якщо страхового стажу немає, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 грн.

Перехід на "зимовий час"

У ніч з 26-го на 27 жовтня 2024 Україна перейде на "зимовий час". Стрілки годинника потрібно буде перевести на 1 годину назад.

Цей перехід, ймовірно, буде останнім, адже Верховна рада ухвалила закон про відмову від "літнього" часу.

Документ передбачає фіксацію єдиного часового поясу на всій території країни (київський час UTC+2) без сезонного переведення годинників. Наразі законопроєкт знаходиться на підписі у президента України.

Зміна тарифів "Ощадбанку" та "Укрпошти"

Нові тарифи на послуги діятимуть в "Ощадбанку" з 1 жовтня. Так, зросте плата за sms-інформування щодо операцій по карті.

Для зарплатних, пенсійних та соціальних карт вартість послуги становитиме 15 грн. Для кредитних та приватних карток - 25 грн. Push-повідомлення надалі будуть безкоштовні.

Крім того, із жовтня з банківських карток безплатно можна буде зняти 3000 грн (раніше - 2000 грн). Комісія за зняття готівки в банкоматах тепер становитиме 0,9% (щонайменше 5 грн).

"Укрпошта" також підвищує тарифи з наступного місяця на поштові марки, марковані конверти та картки. Відтак вартість пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів (з маркою U) становитиме 18 грн.

Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно (з марками F, M) становитиме 36 грн. Зміни також стосуються міжнародних відправлень.

Нові правила медогляду освітян

Правила проходження медичних оглядів для працівників закладів освіти зміняться з 1 жовтня 2024. До списку необхідних обстежень додано огляд лікаря-психіатра.

Обов'язковим залишається огляд терапевта або сімейного лікаря, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, лабораторні аналізи, флюорографія (1 раз на рік). Бактеріологічні дослідження обов'язкові лише для тих, хто виготовляє чи продає харчі (працівники харчоблоків у закладах освіти).

Свята в жовтні

1 жовтня 2024 в Україні відзначатимуть День захисників і захисниць, що є державним святом. У мирний час українці мали б подовжений вікенд з цієї нагоди - від 28 вересня до 2 жовтня. Проте в умовах воєнного стану вихідні на свята скасовуються, тому 1 жовтня буде робочим днем.

Також на 1 жовтня припадає День українського козацтва і релігійне свято Покрова Пресвятої Богородиці, що після календарної реформи ПЦУ було перенесено з 14 жовтня.

27 жовтня у переліку державних свят - День української писемності та мови, який збігається з Днем пам'яті Нестора Літописця, і також був перенесений через перехід на новоюліанське літочислення (раніше - 9 листопада).

При підготовці використовувалися: публікації Урядового порталу, МОЗ, НБУ, Telegram-каналу "Зроблено в Україні", "Радіо Свобода", повідомлення пресслужб "Ощадбанку", "Укрпошти", заява голови КМДА Віталія Кличка, текст законопроєкту №4201, законопроєкт № 11416-д, постанова Кабміну №632 від 31 травня 2024.