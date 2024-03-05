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На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни створюють загороджувальні загони, - Синєгубов

Харківська область, Вівторок 05 березня 2024 19:22
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На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни створюють загороджувальні загони, - Синєгубов Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти настільки деморалізовані, що військове керівництво ворожої армії створює загороджувальні загони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За його словами, із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків - близько 40 тисяч. Інші - забезпечення та логістика.

"І саме ці 40 тисяч постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів", - розповів Синєгубов.

Бої під Куп'янськом

Спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявляв про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

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