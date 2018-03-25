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Интервью

В Лимане задержали бывшего боевика "ДНР"

НовостиОбщество    25.03.2018 - 22:13
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Житель Лимана в 2014 году несколько дней проводил досмотры на блокпосту "ДНР"

В Лимане Донецкой области задержали бывшего боевика террористической организации "Донецкая народная республика". Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

По данным следствия, житель Лимана в 2014 году, который имел судимость за кражи, способствовал оккупации города. В частности, весной 2014 года он предложил боевикам "ДНР" свои услуги и проводил досмотр транспортных средств на блокпосту в селе Дробышево.

"Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого он скрывал участие в бандформировании", - отметили в полиции.

Полиция задокументировала факт его участия в незаконном вооруженном формировании, по данному факту открыто уголовное производство. Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Отметим, с начала года полиция Донецкой области разоблачили 55 боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве администратора антиукраинских интернет-ресурсов. Житель Киева с 2015 года за вознаграждение систематически размещал на страницах соцсетей призывы к захвату государственной власти в Украине.

 

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Теги публикации: Донецк, ДНР, Донецкая область, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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