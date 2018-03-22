В Киеве СБУ разоблачила администратора антиукраинских Интернет-ресурсов

Работающий на "ДНР" злоумышленник заполнял антиукраинские Интернет-ресурсы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В частности, сообщается, что данные ресурсы были созданы по заданию так называемого "министерства информации и связи ДНР".

В ходе расследования было установлено, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти и поддержке военной агрессии против Украины.

Для реализации заказа он нанял для распространения антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов из "ДНР", еще нескольких человек.

Во время прошедшего по месту жительства координатора сети обыска, сотрудники СБУ изъяли переписку с "куратором", в которой были поставлены конкретные задачи и сообщалась информация о перечислении средств за выполненную работу.

Кроме того, правоохранителями были обнаружены учетные записи, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задания представителя так называемой "ДНР" и получал за это денежное вознаграждение.

Напомним, как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины, в феврале 2018 года, разоблачили в Чернигове администратора антиукраинских групп в российских социальных сетях.