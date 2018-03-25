У Лимані затримали колишнього бойовика "ДНР"

Житель Лиману в 2014 році кілька днів здійснював огляди на блокпосту "ДНР"

У Лимані Донецької області затримали колишнього бойовика терористичної організації "Донецька народна республіка". Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Донецької області.

За даними слідства, житель Лиману в 2014 році, який мав судимість за крадіжки, сприяв окупації міста. Зокрема, навесні 2014 року він запропонував бойовикам "ДНР" свої послуги та проводив огляди транспортних засобів на блокпосту в селі Дробишево.

"Однак, за словами екс-бойовика, через чотири дні він розчарувався і покинув ряди терористів. Після цього він приховував участь у бандформуванні", - відзначили в поліції.

Поліція задокументувала факт його участі в незаконному збройному формуванні, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Зазначимо, з початку року поліція Донецької області викрили 55 бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила в Києві адміністратора антиукраїнських інтернет-ресурсів. Мешканець Києва з 2015 року за винагороду систематично розміщував на сторінках соцмереж заклики до захоплення державної влади в Україні.