Лиман не захвачен: в Минобороны рассказали о ситуации в городе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

"Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильные, поэтому происходят ожесточенные бои", - отметила Маляр.

Кроме того, замминистра воздержалась от оценки важности захвата города для российских сил.

"Кроме того, что может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы", - уточнила она, отметив, что "нельзя делать выводы только по одному населенному пункту".