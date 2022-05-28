UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лиман не захвачен: в Минобороны рассказали о ситуации в городе

Фото: бои за Лиман Донецкой области продолжаются (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ожесточенные бои за Лиман Донецкой области продолжаются. Поэтому говорить о захвате города российскими оккупантами преждевременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

"Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильные, поэтому происходят ожесточенные бои", - отметила Маляр.

Кроме того, замминистра воздержалась от оценки важности захвата города для российских сил.

"Кроме того, что может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы", - уточнила она, отметив, что "нельзя делать выводы только по одному населенному пункту".

Ранее глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявлял, что российские войска захватили большую часть Лимана (Донецкая область). Украинские силы отступили на укрепленные позиции.

Напомним, что российские оккупанты захватили село в Бахмутском районе.

Напомним, ранее на этой неделе российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс