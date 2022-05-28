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Лиман не захоплений: у Міноборони розповіли про ситуацію у місті

Фото: бої за Лиман Донецької області продовжуються (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Запеклі бої за Лиман Донецької області продовжуються. Тому говорити про захоплення міста російськими окупантами передчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону.

"Ще рано робити остаточні висновки. Але однозначно можна сказати, що ситуація справді непроста. Противник сильний, але і ЗСУ теж сильні, тому відбуваються запеклі бої", - зазначила Маляр.

Крім того, замміністра утрималася від оцінки важливості захоплення міста для російських сил.

"Крім того, що може бути певна вигідна географічна позиція або вигідний залізничний вузол у випадку Лимана, потрібно ще розуміти, що мають бути шляхи доставки провіанту, паливно-мастильних матеріалів, налагоджена логістика, відповідний морально-психологічний стан російського війська, з яким зараз проблеми", - уточнила вона, зазначивши, що "не можна робити висновки лише з одного населеного пункту".

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що російські війська захопили більшу частину Лиману (Донецька область). Українські сили відступили на укріплені позиції.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили село в Бахмутському районі.

Також цього тижня російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області.

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