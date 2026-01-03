Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий "лук" з трендовою екошубою

Образ телеведучої та акторки Лілії Ребрик став яскравим прикладом того, як навіть у морозну погоду можна поєднати комфорт, актуальні тренди та жіночність. В основі цього "луку" - гра контрастів і світла палітра, яка традиційно асоціюється з елегантністю та виглядає особливо виграшно на тлі зимового пейзажу.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головний акцент - трендова шуба з екохутра

Центральним елементом образу стала об’ємна екошуба ніжного молочного відтінку з довгим пухнастим ворсом. Така фактура імітує хутро лами або лисиці й наразі перебуває на піку популярності.

Довгий ворс додає образу динаміки - він "грає" під час руху та на вітрі, роблячи "лук" більш живим і фотогенічним. Вільний крій шуби формує сучасний силует і водночас відповідає запиту на етичну моду та комфорт.

Окрему увагу привертає колір. Молочно-білий відтінок у поєднанні з легкою фактурою створює ефект "хмаринки", який органічно вписується у засніжений міський простір і візуально освіжає образ.

Контрастний низ для балансу пропорцій

Щоб врівноважити об’ємний верх, Лілія Ребрик зробила ставку на контрастний низ - коротку темну спідницю або сукню у поєднанні зі щільними чорними колготками.

Такий стилістичний прийом дозволяє візуально подовжити ноги та уникнути ефекту громіздкості, який часто виникає у зимових образах із масивним верхнім одягом.

Ефектне взуття як продовження образу

Завершальним акцентом стали білосніжні чоботи-труби на підборах із гострим носком.

Вони перегукуються за кольором із шубою, формуючи так звану колірну вертикаль, що візуально додає зросту та робить силует стрункішим. Важливо, що взуття не різко контрастує з верхом, а логічно його продовжує.

Лілія Ребрик показала тренд сезону - шубу з екохутра (скриншот)

Чому цей "лук" вдалий

Образ Лілії Ребрик демонструє кілька ключових тенденцій сезону.

По-перше, світлі кольори взимку - білий і кремовий - миттєво роблять вигляд більш святковим і виграшно підсвічують обличчя в похмуру погоду.

По-друге, правильна гра об’ємів - масивна шуба у поєднанні зі стрункими ногами та високими чоботами створює гармонійні пропорції.

По-третє, універсальність: такий аутфіт буде доречним як для прогулянки містом, так і для світського заходу чи романтичної зустрічі.

Стилістичні відсилання та порада

Лук частково перегукується з популярним мікротрендом на кшталт Mob Wife, де акцент робиться на навмисному об’ємі хутра, але в сучасному, етичному виконанні.

Стилісти радять поєднувати шуби з довгим ворсом із гладкими фактурами - шкірою, тонким трикотажем або денімом, щоб не перевантажувати образ зайвим об’ємом.

Зимовий образ Лілії Ребрик наочно показує, що навіть у холодну пору року можна виглядати стильно, актуально й водночас почуватися комфортно, не жертвуючи жіночністю.