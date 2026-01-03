ua en ru
Лилия Ребрик показала идеальный зимний "лук" с трендовой экошубой

Суббота 03 января 2026 07:14
Лилия Ребрик показала идеальный зимний "лук" с трендовой экошубой Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Образ телеведущей и актрисы Лилии Ребрик стал ярким примером того, как даже в морозную погоду можно сочетать комфорт, актуальные тренды и женственность. В основе этого "лука" - игра контрастов и светлая палитра, которая традиционно ассоциируется с элегантностью и выглядит особенно выигрышно на фоне зимнего пейзажа.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Главный акцент - трендовая шуба из экомеха

Центральным элементом образа стала объемная экошуба нежного молочного оттенка с длинным пушистым ворсом. Такая фактура имитирует мех ламы или лисы и сейчас находится на пике популярности.

Длинный ворс добавляет образу динамики - он "играет" при движении и на ветру, делая "лук" более живым и фотогеничным. Свободный крой шубы формирует современный силуэт и одновременно отвечает запросу на этичную моду и комфорт.

Отдельное внимание привлекает цвет. Молочно-белый оттенок в сочетании с легкой фактурой создает эффект "облака", который органично вписывается в заснеженное городское пространство и визуально освежает образ.

Контрастный низ для баланса пропорций

Чтобы уравновесить объемный верх, Лилия Ребрик сделала ставку на контрастный низ - короткую темную юбку или платье в сочетании с плотными черными колготками.

Такой стилистический прием позволяет визуально удлинить ноги и избежать эффекта громоздкости, который часто возникает в зимних образах с массивной верхней одеждой.

Эффектная обувь как продолжение образа

Завершающим акцентом стали белоснежные сапоги-трубы на каблуке с острым носком.

Они перекликаются по цвету с шубой, формируя так называемую цветовую вертикаль, что визуально добавляет роста и делает силуэт стройнее. Важно, что обувь не резко контрастирует с верхом, а логично его продолжает.

Лилия Ребрик показала идеальный зимний &quot;лук&quot; с трендовой экошубойЛилия Ребрик показала тренд сезона - шубу из экомеха (скриншот)

Почему этот "лук" удачный

Образ Лилии Ребрик демонстрирует несколько ключевых тенденций сезона.

Во-первых, светлые цвета зимой - белый и кремовый - мгновенно делают вид более праздничным и выигрышно подсвечивают лицо в пасмурную погоду.

Во-вторых, правильная игра объемов - массивная шуба в сочетании со стройными ногами и высокими сапогами создает гармоничные пропорции.

В-третьих, универсальность: такой аутфит будет уместным как для прогулки по городу, так и для светского мероприятия или романтической встречи.

Стилистические отсылки и совет

"Лук" частично перекликается с популярным микротрендом вроде Mob Wife, где акцент делается на нарочитом объеме меха, но в современном, этическом исполнении.

Стилисты советуют сочетать шубы с длинным ворсом с гладкими фактурами - кожей, тонким трикотажем или денимом, чтобы не перегружать образ лишним объемом.

Зимний образ Лилии Ребрик наглядно показывает, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно, актуально и при этом чувствовать себя комфортно, не жертвуя женственностью.

