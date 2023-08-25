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Ліквідували в тилу. В ЗСУ показали роботу іноземних добровольців

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іноземні добровольці продемонстрували свою роботу на фронті. Ліквідували російського окупанта в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ України.

"Іноземні добровольці зайшли в тил росіян – одного кацапа пристрелили на місці. Другий залетів в окоп, подумавши, що там свої", - пише пресслужба. 

Зазначається, що уцілілого росіянина було взято в полон. 

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, 24 серпня, наші воїни ліквідували ще 470 окупантів. Станом на ранок, з початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 259 630 одиниць особового складу.

Зокрема командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як українські військові влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ росіян за допомогою FPV-дронів.

За словами  командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, протягом минулої доби на Таврійському напрямку військові здійснили 1327 вогневих завдань. Втрати ворога склали більше 200 одиниць живої сили. 

 

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Війна в Україні