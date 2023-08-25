Ликвидировали в тылу. В ВСУ показали работу иностранных добровольцев

"Иностранные добровольцы зашли в тыл россиян - одного кацапа пристрелили на месте. Второй залетел в окоп, подумав, что там свои", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что уцелевший россиянин был взят в плен.

Потери России в войне

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 августа, наши воины ликвидировали еще 470 оккупантов. По состоянию на утро, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 259 630 единиц личного состава.

В частности, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику и средства РЭБ россиян с помощью FPV-дронов.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, за прошедшие сутки на Таврическом направлении военные осуществили 1327 огневых задач. Утраты неприятеля составили более 200 единиц живой силы.