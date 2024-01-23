Ліквідували понад 70 цілей. СБУ показала, як "білі вовки" відстрілюють окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Наші спецпризначенці дуже люблять "мінусувати" ворогів разом із їх технікою та укріпленими позиціями", - пояснили в СБУ.

За даними Служби безпеки, спецпризначенці знищили 72 цілі за останній місяць. Серед них:

8 танків,

8 ББМ,

2 військові вантажівки,

1 систему ППО,

1 РЛС разом із апаратною частиною та антенною системою,

39 фортифікаційних об’єктів,

7 вогневих позицій,

1 склад із боєприпасами.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.

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