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Ліквідували понад 70 цілей. СБУ показала, як "білі вовки" відстрілюють окупантів

Україна, Вівторок 23 січня 2024 19:32
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Ліквідували понад 70 цілей. СБУ показала, як "білі вовки" відстрілюють окупантів Фото: СБУ показала, як знищує окупантів (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділ Центру спеціальних операцій "А" СБУ "Білий вовк" за останній місяць ліквідував понад 70 цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Наші спецпризначенці дуже люблять "мінусувати" ворогів разом із їх технікою та укріпленими позиціями", - пояснили в СБУ.

За даними Служби безпеки, спецпризначенці знищили 72 цілі за останній місяць. Серед них:

  • 8 танків,
  • 8 ББМ,
  • 2 військові вантажівки,
  • 1 систему ППО,
  • 1 РЛС разом із апаратною частиною та антенною системою,
  • 39 фортифікаційних об’єктів,
  • 7 вогневих позицій,
  • 1 склад із боєприпасами.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.

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