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Ликвидировали более 70 целей. СБУ показала, как "белые волки" отстреливают оккупантов

Украина, Вторник 23 января 2024 19:32
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Ликвидировали более 70 целей. СБУ показала, как "белые волки" отстреливают оккупантов Фото: СБУ показала, как уничтожает окупантов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Подразделение Центра специальных операций "А" СБУ "Белый волк" за последний месяц ликвидировало более 70 целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Наши спецназовцы очень любят "минусировать" врагов вместе с их техникой и укрепленными позициями", - объяснили в СБУ.

По данным Службы безопасности, спецназовцы уничтожили 72 цели за последний месяц. Среди них:

  • 8 танков,
  • 8 ББМ,
  • 2 военных грузовика,
  • 1 систему ПВО,
  • 1 РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой,
  • 39 фортификационных объектов,
  • 7 огневых позиций,
  • 1 склад с боеприпасами.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян у поселка Тернов в Донецкой области, а также штурм врага на Херсонском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.

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