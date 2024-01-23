Вдала доба. На фронті мінус 960 окупантів та майже 150 одиниць техніки

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, становили 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.