Ліквідували 20 одиниць техніки РФ. Тарнавський розповів про успіхи на Таврійському напрямку

Загалом, за даними генерала, протягом минулої доби ворог 23 рази атакував позиції українських військових та здійснив 717 обстрілів. Крім того, з боку РФ було завдано 23 авіаудари.

Тарнавський також повідомив, що артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань.

Втрати ворога за останню добу склали 248 осіб, серед них:

безповоротні - 84,

поранені - 163,

полон - 1.

До того ж українськими військовими було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

1 танк,

3 ББМ,

8 артилерійських систем та мінометів,

1 ПТРК,

4 БпЛА,

3 одиниці автомобільної техніки,

3 склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

З початку літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський вважає, що великий прорив у контрнаступі може статися після того, як українські захисники звільнять Токмак Запорізької області.

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