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Ликвидировали 20 единиц техники РФ. Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

Фото: генерал Александр Тарнавский (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки на Таврическом направлении ликвидировали 20 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В целом, по данным генерала, за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал позиции украинских военных и совершил 717 обстрелов. Кроме того, со стороны РФ было нанесено 23 авиаудара.

Тарнавский также сообщил, что артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

Потери врага за последние сутки составили 248 человек, среди них:

  • безвозвратные - 84,
  • раненые - 163,
  • плен - 1.

К тому же, украинскими военными были уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности:

  • 1 танк,
  • 3 ББМ,
  • 8 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 ПТРК,
  • 4 БпЛА,
  • 3 единицы автомобильной техники,
  • 3 склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

С начала лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как украинские защитники уволят Токмак Запорожской области.

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