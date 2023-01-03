Ліквідовано ще один незаконний канал переправлення через кордон України
У Кривому Розі затримано місцевого жителя, який намагався незаконно переправити призовника через державний кордон України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний за 6 тисяч доларів пообіцяв забезпечити включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних "Шлях", аби як волонтеру перетнути державний кордон України.
Зловмисника було затримано за ст. 208 КПК України під час отримання першої частини коштів у сумі 3500 доларів. Підозру звинуваченому оголошено за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
"Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу - тримання під вартою. Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину", - йдеться у повідомленні.
На початку грудня минулого року РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили 38-річного мешканця Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян призовного віку через державний кордон України.
Раніше ми писали, що у Закарпатській області затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.
Додамо, що прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон. Пізніше стало відомо, що деякі з них загинули через складні погодні умови.
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