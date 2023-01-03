Ліквідовано ще один незаконний канал переправлення через кордон України

У Кривому Розі затримано місцевого жителя, який намагався незаконно переправити призовника через державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу - тримання під вартою. Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника було затримано за ст. 208 КПК України під час отримання першої частини коштів у сумі 3500 доларів. Підозру звинуваченому оголошено за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 6 тисяч доларів пообіцяв забезпечити включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних "Шлях", аби як волонтеру перетнути державний кордон України.

На початку грудня минулого року РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили 38-річного мешканця Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян призовного віку через державний кордон України.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.

Додамо, що прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон. Пізніше стало відомо, що деякі з них загинули через складні погодні умови.

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