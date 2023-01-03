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Ликвидирован еще один незаконный канал переправки через границу Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 15:49
Ликвидирован еще один незаконный канал переправки через границу Украины Фото: пресечена очередная попытка незаконного пересечения границы (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Кривом Роге задержан местный житель, который пытался незаконно переправить призывника через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый за 6 тысяч долларов пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь", чтобы как волонтеру пересечь государственную границу Украины.

Злоумышленник был задержан по ст. 208 УПК Украины при получении первой части денег в сумме 3500 долларов. Подозрение обвиняемому объявлено по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержания под стражей. Принимаются меры по установлению других соучастников преступления", - говорится в сообщении.

В начале декабря прошлого года РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области задержали трех мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.

Добавим, что пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклонистов в горах при попытке незаконно пересечь границу. Позже стало известно, что некоторые из них погибли из-за сложных погодных условий.

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