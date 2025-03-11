Ліквідовано понад 150 окупантів: ЗСУ відбили масштабний штурм РФ на Сіверському напрямку

Російська армія намагалась штурмувати позиції українських військових на Сіверському напрямку. Для цього було залучено велику кількість техніки та особового складу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Луганськ".

Також було ліквідовано 159 одиниць живої сили противника.

"Сіверський напрямок. Новий наступ із застосуванням бронетехніки був зупинений Силами оборони України, які входять до складу ОТУ "Луганськ", - сказано у повідомленні.

За даними українських військових, росіяни штурмували їх на броньованій техніці, багі, квадроциклах та автомобілях.

Втрати росіян

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 23 бойових броньованих машини, 75 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 134 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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