Ликвидировано более 150 оккупантов: ВСУ отбили масштабный штурм РФ на Северском направлении

Российская армия пыталась штурмовать позиции украинских военных на Северском направлении. Для этого было привлечено большое количество техники и личного состава оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Луганск".

"Северское направление. Новое наступление с применением бронетехники было остановлено Силами обороны Украины, которые входят в состав ОТГ "Луганск", - сказано в сообщении.

По данным украинских военных, россияне штурмовали их на бронированной технике, багги, квадроциклах и автомобилях.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БпЛА, а также еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 23 боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.

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