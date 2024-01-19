Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 374 520 (+920) осіб ліквідовано;
- танків - 6167 (+20) од.;
- бойових броньованих машин - 11 445 (+35) од.;
- артилерійських систем - 8854 (+19) од.;
- РСЗВ - 966 од.;
- засоби ППО - 654 (+1) од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6929 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1818 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 831 (+37) од.;
- спеціальна техніка - 1384 (+4) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.
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