ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліквідовано багато офіцерів РФ. Федоров розповів нові деталі вибухів у Токмаку

Запоріжжя, Четвер 30 листопада 2023 12:15
UA EN RU
Ліквідовано багато офіцерів РФ. Федоров розповів нові деталі вибухів у Токмаку Фото: з'явилися нові подробиці вибухів у Токмаку Запорізької області 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові під час вибухів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області 28 листопада знищили штаб росіян, який вони розмістили в дитсадку. Було ліквідовано 14 загарбників, серед яких багато офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Два дні поспіль в Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога. Вже відомо, що сталося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух і щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів", - розповів він.

Крім того, за словами Федорова, ворог вчергове намагався прикриватися цивільними, тому штаб вони розмістили на території дитсадка.

"Також вибухи продовжувались і вчора на території тимчасово окупованого Токмаку. І також по околицях – саме там, де розміщується ворог і саме там, де він концентрує військову техніку та живу силу. Тож на Запорізькому напрямку ліквідація ворога продовжується", - зазначив мер Мелітополя.

Удари по росіянах у Токмаку та під Херсоном

28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених.

Крім того, українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі Ювілейне Херсонської області під час ворожої наради. Там також було ліквідовано високопосадовців армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"